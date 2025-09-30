- 概要
CVAR: ETF Opportunities Trust Cultivar ETF
CVARの今日の為替レートは、-0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり27.85の安値と27.92の高値で取引されました。
ETF Opportunities Trust Cultivar ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CVAR株の現在の価格は？
ETF Opportunities Trust Cultivar ETFの株価は本日27.92です。-0.46%内で取引され、前日の終値は28.05、取引量は10に達しました。CVARのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ETF Opportunities Trust Cultivar ETFの株は配当を出しますか？
ETF Opportunities Trust Cultivar ETFの現在の価格は27.92です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.73%やUSDにも注目します。CVARの動きはライブチャートで確認できます。
CVAR株を買う方法は？
ETF Opportunities Trust Cultivar ETFの株は現在27.92で購入可能です。注文は通常27.92または28.22付近で行われ、10や0.25%が市場の動きを示します。CVARの最新情報はライブチャートで確認できます。
CVAR株に投資する方法は？
ETF Opportunities Trust Cultivar ETFへの投資では、年間の値幅24.06 - 28.05と現在の27.92を考慮します。注文は多くの場合27.92や28.22で行われる前に、1.64%や10.23%と比較されます。CVARの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Cultivar ETFの株の最高値は？
Cultivar ETFの過去1年の最高値は28.05でした。24.06 - 28.05内で株価は大きく変動し、28.05と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ETF Opportunities Trust Cultivar ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Cultivar ETFの株の最低値は？
Cultivar ETF(CVAR)の年間最安値は24.06でした。現在の27.92や24.06 - 28.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CVARの動きはライブチャートで確認できます。
CVARの株式分割はいつ行われましたか？
ETF Opportunities Trust Cultivar ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、28.05、4.73%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 28.05
- 始値
- 27.85
- 買値
- 27.92
- 買値
- 28.22
- 安値
- 27.85
- 高値
- 27.92
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- -0.46%
- 1ヶ月の変化
- 1.64%
- 6ヶ月の変化
- 10.23%
- 1年の変化
- 4.73%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8