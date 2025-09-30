クォートセクション
通貨 / CVAR
CVAR: ETF Opportunities Trust Cultivar ETF

27.92 USD 0.13 (0.46%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CVARの今日の為替レートは、-0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり27.85の安値と27.92の高値で取引されました。

ETF Opportunities Trust Cultivar ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CVAR株の現在の価格は？

ETF Opportunities Trust Cultivar ETFの株価は本日27.92です。-0.46%内で取引され、前日の終値は28.05、取引量は10に達しました。CVARのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ETF Opportunities Trust Cultivar ETFの株は配当を出しますか？

ETF Opportunities Trust Cultivar ETFの現在の価格は27.92です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.73%やUSDにも注目します。CVARの動きはライブチャートで確認できます。

CVAR株を買う方法は？

ETF Opportunities Trust Cultivar ETFの株は現在27.92で購入可能です。注文は通常27.92または28.22付近で行われ、10や0.25%が市場の動きを示します。CVARの最新情報はライブチャートで確認できます。

CVAR株に投資する方法は？

ETF Opportunities Trust Cultivar ETFへの投資では、年間の値幅24.06 - 28.05と現在の27.92を考慮します。注文は多くの場合27.92や28.22で行われる前に、1.64%や10.23%と比較されます。CVARの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Cultivar ETFの株の最高値は？

Cultivar ETFの過去1年の最高値は28.05でした。24.06 - 28.05内で株価は大きく変動し、28.05と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ETF Opportunities Trust Cultivar ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Cultivar ETFの株の最低値は？

Cultivar ETF(CVAR)の年間最安値は24.06でした。現在の27.92や24.06 - 28.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CVARの動きはライブチャートで確認できます。

CVARの株式分割はいつ行われましたか？

ETF Opportunities Trust Cultivar ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、28.05、4.73%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
27.85 27.92
1年のレンジ
24.06 28.05
以前の終値
28.05
始値
27.85
買値
27.92
買値
28.22
安値
27.85
高値
27.92
出来高
10
1日の変化
-0.46%
1ヶ月の変化
1.64%
6ヶ月の変化
10.23%
1年の変化
4.73%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8