CVAR: ETF Opportunities Trust Cultivar ETF
Il tasso di cambio CVAR ha avuto una variazione del -0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.85 e ad un massimo di 27.92.
Segui le dinamiche di ETF Opportunities Trust Cultivar ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CVAR oggi?
Oggi le azioni ETF Opportunities Trust Cultivar ETF sono prezzate a 27.92. Viene scambiato all'interno di -0.46%, la chiusura di ieri è stata 28.05 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CVAR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ETF Opportunities Trust Cultivar ETF pagano dividendi?
ETF Opportunities Trust Cultivar ETF è attualmente valutato a 27.92. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.73% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CVAR.
Come acquistare azioni CVAR?
Puoi acquistare azioni ETF Opportunities Trust Cultivar ETF al prezzo attuale di 27.92. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.92 o 28.22, mentre 10 e 0.25% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CVAR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CVAR?
Investire in ETF Opportunities Trust Cultivar ETF implica considerare l'intervallo annuale 24.06 - 28.05 e il prezzo attuale 27.92. Molti confrontano 1.64% e 10.23% prima di effettuare ordini su 27.92 o 28.22. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CVAR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Cultivar ETF?
Il prezzo massimo di Cultivar ETF nell'ultimo anno è stato 28.05. All'interno di 24.06 - 28.05, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 28.05 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ETF Opportunities Trust Cultivar ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Cultivar ETF?
Il prezzo più basso di Cultivar ETF (CVAR) nel corso dell'anno è stato 24.06. Confrontandolo con gli attuali 27.92 e 24.06 - 28.05 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CVAR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CVAR?
ETF Opportunities Trust Cultivar ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 28.05 e 4.73%.
- Chiusura Precedente
- 28.05
- Apertura
- 27.85
- Bid
- 27.92
- Ask
- 28.22
- Minimo
- 27.85
- Massimo
- 27.92
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- -0.46%
- Variazione Mensile
- 1.64%
- Variazione Semestrale
- 10.23%
- Variazione Annuale
- 4.73%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8