CVAR: ETF Opportunities Trust Cultivar ETF
El tipo de cambio de CVAR de hoy ha cambiado un -0.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.85, mientras que el máximo ha alcanzado 27.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ETF Opportunities Trust Cultivar ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CVAR hoy?
ETF Opportunities Trust Cultivar ETF (CVAR) se evalúa hoy en 27.92. El instrumento se negocia dentro de -0.46%; el cierre de ayer ha sido 28.05 y el volumen comercial ha alcanzado 10. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CVAR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ETF Opportunities Trust Cultivar ETF?
ETF Opportunities Trust Cultivar ETF se evalúa actualmente en 27.92. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.73% y USD. Monitoree los movimientos de CVAR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CVAR?
Puede comprar acciones de ETF Opportunities Trust Cultivar ETF (CVAR) al precio actual de 27.92. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 27.92 o 28.22, mientras que 10 y 0.25% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CVAR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CVAR?
Invertir en ETF Opportunities Trust Cultivar ETF implica tener en cuenta el rango anual 24.06 - 28.05 y el precio actual 27.92. Muchos comparan 1.64% y 10.23% antes de colocar órdenes en 27.92 o 28.22. Estudie los cambios diarios de precios de CVAR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Cultivar ETF?
El precio más alto de Cultivar ETF (CVAR) en el último año ha sido 28.05. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.06 - 28.05, una comparación con 28.05 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ETF Opportunities Trust Cultivar ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Cultivar ETF?
El precio más bajo de Cultivar ETF (CVAR) para el año ha sido 24.06. La comparación con los actuales 27.92 y 24.06 - 28.05 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CVAR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CVAR?
En el pasado, ETF Opportunities Trust Cultivar ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 28.05 y 4.73% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 28.05
- Open
- 27.85
- Bid
- 27.92
- Ask
- 28.22
- Low
- 27.85
- High
- 27.92
- Volumen
- 10
- Cambio diario
- -0.46%
- Cambio mensual
- 1.64%
- Cambio a 6 meses
- 10.23%
- Cambio anual
- 4.73%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8