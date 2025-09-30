КотировкиРазделы
Валюты / CVAR
Назад в Рынок акций США

CVAR: ETF Opportunities Trust Cultivar ETF

27.92 USD 0.13 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CVAR за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.85, а максимальная — 27.92.

Следите за динамикой ETF Opportunities Trust Cultivar ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CVAR сегодня?

ETF Opportunities Trust Cultivar ETF (CVAR) сегодня оценивается на уровне 27.92. Инструмент торгуется в пределах -0.46%, вчерашнее закрытие составило 28.05, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CVAR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Opportunities Trust Cultivar ETF?

ETF Opportunities Trust Cultivar ETF в настоящее время оценивается в 27.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.73% и USD. Отслеживайте движения CVAR на графике в реальном времени.

Как купить акции CVAR?

Вы можете купить акции ETF Opportunities Trust Cultivar ETF (CVAR) по текущей цене 27.92. Ордера обычно размещаются около 27.92 или 28.22, тогда как 10 и 0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CVAR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CVAR?

Инвестирование в ETF Opportunities Trust Cultivar ETF предполагает учет годового диапазона 24.06 - 28.05 и текущей цены 27.92. Многие сравнивают 1.64% и 10.23% перед размещением ордеров на 27.92 или 28.22. Изучайте ежедневные изменения цены CVAR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cultivar ETF?

Самая высокая цена Cultivar ETF (CVAR) за последний год составила 28.05. Акции заметно колебались в пределах 24.06 - 28.05, сравнение с 28.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Opportunities Trust Cultivar ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cultivar ETF?

Самая низкая цена Cultivar ETF (CVAR) за год составила 24.06. Сравнение с текущими 27.92 и 24.06 - 28.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CVAR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CVAR?

В прошлом ETF Opportunities Trust Cultivar ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.05 и 4.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.85 27.92
Годовой диапазон
24.06 28.05
Предыдущее закрытие
28.05
Open
27.85
Bid
27.92
Ask
28.22
Low
27.85
High
27.92
Объем
10
Дневное изменение
-0.46%
Месячное изменение
1.64%
6-месячное изменение
10.23%
Годовое изменение
4.73%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8