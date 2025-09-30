- Обзор рынка
CVAR: ETF Opportunities Trust Cultivar ETF
Курс CVAR за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.85, а максимальная — 27.92.
Следите за динамикой ETF Opportunities Trust Cultivar ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CVAR сегодня?
ETF Opportunities Trust Cultivar ETF (CVAR) сегодня оценивается на уровне 27.92. Инструмент торгуется в пределах -0.46%, вчерашнее закрытие составило 28.05, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CVAR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Opportunities Trust Cultivar ETF?
ETF Opportunities Trust Cultivar ETF в настоящее время оценивается в 27.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.73% и USD. Отслеживайте движения CVAR на графике в реальном времени.
Как купить акции CVAR?
Вы можете купить акции ETF Opportunities Trust Cultivar ETF (CVAR) по текущей цене 27.92. Ордера обычно размещаются около 27.92 или 28.22, тогда как 10 и 0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CVAR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CVAR?
Инвестирование в ETF Opportunities Trust Cultivar ETF предполагает учет годового диапазона 24.06 - 28.05 и текущей цены 27.92. Многие сравнивают 1.64% и 10.23% перед размещением ордеров на 27.92 или 28.22. Изучайте ежедневные изменения цены CVAR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cultivar ETF?
Самая высокая цена Cultivar ETF (CVAR) за последний год составила 28.05. Акции заметно колебались в пределах 24.06 - 28.05, сравнение с 28.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Opportunities Trust Cultivar ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cultivar ETF?
Самая низкая цена Cultivar ETF (CVAR) за год составила 24.06. Сравнение с текущими 27.92 и 24.06 - 28.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CVAR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CVAR?
В прошлом ETF Opportunities Trust Cultivar ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.05 и 4.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.05
- Open
- 27.85
- Bid
- 27.92
- Ask
- 28.22
- Low
- 27.85
- High
- 27.92
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- 1.64%
- 6-месячное изменение
- 10.23%
- Годовое изменение
- 4.73%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8