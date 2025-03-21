Moedas / CTM
CTM: Castellum Inc
1.09 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CTM para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.08 e o mais alto foi 1.11.
Veja a dinâmica do par de moedas Castellum Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTM Notícias
- Castellum: Record Revenue, Positive EBITDA, And A Cheap Valuation Make It A Buy (NYSE:CTM)
- Canterra begins drilling after 3D survey reveals promising targets
- Castellum forms reseller agreement with Tradewinds Networks
- Castellum raises $4.5 million through warrant exercises
- Castellum reduces long-term debt to under $5 million, wins $103.3m contract
- Castellum forms reseller agreement with AmpliTech for tech products
- Castellum creates new subsidiary for advanced tech products
- Castellum: The New Public Offering Reinforces A Buy At Current Levels (NYSE:CTM)
- Castellum stock falls after pricing public offering
- Castellum prices $5 million public offering of units at $1.20 each
- Castellum, Inc. to Participate in the 2025 Virtual Tech Conference: Discover the Innovations Reshaping Tomorrow Virtual Conference Presented by Maxim Group LLC on Tuesday, June 3rd “ Thursday
- Castellum, Inc. announces stockholder voting results
- Castellum, Inc. Announces Information Concerning 2025 Annual Stockholders Meeting
- Castellum: Good Growth Prospects, Albeit Still Reliant On DoD Contracts
Faixa diária
1.08 1.11
Faixa anual
0.13 2.83
- Fechamento anterior
- 1.09
- Open
- 1.10
- Bid
- 1.09
- Ask
- 1.39
- Low
- 1.08
- High
- 1.11
- Volume
- 941
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 7.92%
- Mudança de 6 meses
- 3.81%
- Mudança anual
- 505.56%
