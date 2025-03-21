Divisas / CTM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CTM: Castellum Inc
1.09 USD 0.01 (0.91%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CTM de hoy ha cambiado un -0.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.09, mientras que el máximo ha alcanzado 1.13.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Castellum Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTM News
- Castellum: Record Revenue, Positive EBITDA, And A Cheap Valuation Make It A Buy (NYSE:CTM)
- Canterra begins drilling after 3D survey reveals promising targets
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.41%
- Castellum forms reseller agreement with Tradewinds Networks
- Castellum raises $4.5 million through warrant exercises
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.41%
- Castellum reduces long-term debt to under $5 million, wins $103.3m contract
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.19%
- Castellum forms reseller agreement with AmpliTech for tech products
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.97%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 1.00%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 2.65%
- Castellum creates new subsidiary for advanced tech products
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 1.13%
- Castellum: The New Public Offering Reinforces A Buy At Current Levels (NYSE:CTM)
- Castellum stock falls after pricing public offering
- Castellum prices $5 million public offering of units at $1.20 each
- Castellum, Inc. to Participate in the 2025 Virtual Tech Conference: Discover the Innovations Reshaping Tomorrow Virtual Conference Presented by Maxim Group LLC on Tuesday, June 3rd “ Thursday
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.42%
- Castellum, Inc. announces stockholder voting results
- Castellum, Inc. Announces Information Concerning 2025 Annual Stockholders Meeting
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.59%
- Castellum: Good Growth Prospects, Albeit Still Reliant On DoD Contracts
Rango diario
1.09 1.13
Rango anual
0.13 2.83
- Cierres anteriores
- 1.10
- Open
- 1.11
- Bid
- 1.09
- Ask
- 1.39
- Low
- 1.09
- High
- 1.13
- Volumen
- 1.596 K
- Cambio diario
- -0.91%
- Cambio mensual
- 7.92%
- Cambio a 6 meses
- 3.81%
- Cambio anual
- 505.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B