CTM: Castellum Inc
1.10 USD 0.02 (1.79%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CTM за сегодня изменился на -1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.08, а максимальная — 1.13.
Следите за динамикой Castellum Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.08 1.13
Годовой диапазон
0.13 2.83
- Предыдущее закрытие
- 1.12
- Open
- 1.13
- Bid
- 1.10
- Ask
- 1.40
- Low
- 1.08
- High
- 1.13
- Объем
- 939
- Дневное изменение
- -1.79%
- Месячное изменение
- 8.91%
- 6-месячное изменение
- 4.76%
- Годовое изменение
- 511.11%
