- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CTA-PB: E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock
A taxa do CTA-PB para hoje mudou para -0.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 72.05 e o mais alto foi 72.20.
Veja a dinâmica do par de moedas E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CTA-PB hoje?
Hoje E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock (CTA-PB) está avaliado em 72.20. O instrumento é negociado dentro de -0.41%, o fechamento de ontem foi 72.50, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CTA-PB em tempo real.
As ações de E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock pagam dividendos?
Atualmente E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock está avaliado em 72.20. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.52% e USD. Monitore os movimentos de CTA-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CTA-PB?
Você pode comprar ações de E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock (CTA-PB) pelo preço atual 72.20. Ordens geralmente são executadas perto de 72.20 ou 72.50, enquanto 3 e 0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CTA-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CTA-PB?
Investir em E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock envolve considerar a faixa anual 67.41 - 72.98 e o preço atual 72.20. Muitos comparam 3.03% e 4.52% antes de enviar ordens em 72.20 ou 72.50. Estude as mudanças diárias de preço de CTA-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações EIDP, Inc.?
O maior preço de EIDP, Inc. (CTA-PB) no último ano foi 72.98. As ações oscilaram bastante dentro de 67.41 - 72.98, e a comparação com 72.50 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações EIDP, Inc.?
O menor preço de EIDP, Inc. (CTA-PB) no ano foi 67.41. A comparação com o preço atual 72.20 e 67.41 - 72.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CTA-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CTA-PB?
No passado E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 72.50 e 4.52% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 72.50
- Open
- 72.16
- Bid
- 72.20
- Ask
- 72.50
- Low
- 72.05
- High
- 72.20
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -0.41%
- Mudança mensal
- 3.03%
- Mudança de 6 meses
- 4.52%
- Mudança anual
- 4.52%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4