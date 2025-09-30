CotaçõesSeções
CTA-PB: E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock

72.20 USD 0.30 (0.41%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CTA-PB para hoje mudou para -0.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 72.05 e o mais alto foi 72.20.

Veja a dinâmica do par de moedas E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CTA-PB hoje?

Hoje E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock (CTA-PB) está avaliado em 72.20. O instrumento é negociado dentro de -0.41%, o fechamento de ontem foi 72.50, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CTA-PB em tempo real.

As ações de E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock pagam dividendos?

Atualmente E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock está avaliado em 72.20. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.52% e USD. Monitore os movimentos de CTA-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CTA-PB?

Você pode comprar ações de E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock (CTA-PB) pelo preço atual 72.20. Ordens geralmente são executadas perto de 72.20 ou 72.50, enquanto 3 e 0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CTA-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CTA-PB?

Investir em E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock envolve considerar a faixa anual 67.41 - 72.98 e o preço atual 72.20. Muitos comparam 3.03% e 4.52% antes de enviar ordens em 72.20 ou 72.50. Estude as mudanças diárias de preço de CTA-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações EIDP, Inc.?

O maior preço de EIDP, Inc. (CTA-PB) no último ano foi 72.98. As ações oscilaram bastante dentro de 67.41 - 72.98, e a comparação com 72.50 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações EIDP, Inc.?

O menor preço de EIDP, Inc. (CTA-PB) no ano foi 67.41. A comparação com o preço atual 72.20 e 67.41 - 72.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CTA-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CTA-PB?

No passado E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 72.50 e 4.52% após os eventos corporativos.

Faixa diária
72.05 72.20
Faixa anual
67.41 72.98
Fechamento anterior
72.50
Open
72.16
Bid
72.20
Ask
72.50
Low
72.05
High
72.20
Volume
3
Mudança diária
-0.41%
Mudança mensal
3.03%
Mudança de 6 meses
4.52%
Mudança anual
4.52%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4