CTA-PB: E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock
Курс CTA-PB за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.05, а максимальная — 72.20.
Следите за динамикой E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CTA-PB сегодня?
E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock (CTA-PB) сегодня оценивается на уровне 72.20. Инструмент торгуется в пределах -0.41%, вчерашнее закрытие составило 72.50, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CTA-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock?
E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock в настоящее время оценивается в 72.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.52% и USD. Отслеживайте движения CTA-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции CTA-PB?
Вы можете купить акции E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock (CTA-PB) по текущей цене 72.20. Ордера обычно размещаются около 72.20 или 72.50, тогда как 3 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CTA-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CTA-PB?
Инвестирование в E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock предполагает учет годового диапазона 67.41 - 72.98 и текущей цены 72.20. Многие сравнивают 3.03% и 4.52% перед размещением ордеров на 72.20 или 72.50. Изучайте ежедневные изменения цены CTA-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции EIDP, Inc.?
Самая высокая цена EIDP, Inc. (CTA-PB) за последний год составила 72.98. Акции заметно колебались в пределах 67.41 - 72.98, сравнение с 72.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции EIDP, Inc.?
Самая низкая цена EIDP, Inc. (CTA-PB) за год составила 67.41. Сравнение с текущими 72.20 и 67.41 - 72.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CTA-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CTA-PB?
В прошлом E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.50 и 4.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 72.50
- Open
- 72.16
- Bid
- 72.20
- Ask
- 72.50
- Low
- 72.05
- High
- 72.20
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- 3.03%
- 6-месячное изменение
- 4.52%
- Годовое изменение
- 4.52%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%