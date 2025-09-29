КотировкиРазделы
CTA-PB: E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock

72.20 USD 0.30 (0.41%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CTA-PB за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.05, а максимальная — 72.20.

Следите за динамикой E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CTA-PB сегодня?

E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock (CTA-PB) сегодня оценивается на уровне 72.20. Инструмент торгуется в пределах -0.41%, вчерашнее закрытие составило 72.50, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CTA-PB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock?

E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock в настоящее время оценивается в 72.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.52% и USD. Отслеживайте движения CTA-PB на графике в реальном времени.

Как купить акции CTA-PB?

Вы можете купить акции E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock (CTA-PB) по текущей цене 72.20. Ордера обычно размещаются около 72.20 или 72.50, тогда как 3 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CTA-PB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CTA-PB?

Инвестирование в E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock предполагает учет годового диапазона 67.41 - 72.98 и текущей цены 72.20. Многие сравнивают 3.03% и 4.52% перед размещением ордеров на 72.20 или 72.50. Изучайте ежедневные изменения цены CTA-PB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции EIDP, Inc.?

Самая высокая цена EIDP, Inc. (CTA-PB) за последний год составила 72.98. Акции заметно колебались в пределах 67.41 - 72.98, сравнение с 72.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции EIDP, Inc.?

Самая низкая цена EIDP, Inc. (CTA-PB) за год составила 67.41. Сравнение с текущими 72.20 и 67.41 - 72.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CTA-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CTA-PB?

В прошлом E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.50 и 4.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
72.05 72.20
Годовой диапазон
67.41 72.98
Предыдущее закрытие
72.50
Open
72.16
Bid
72.20
Ask
72.50
Low
72.05
High
72.20
Объем
3
Дневное изменение
-0.41%
Месячное изменение
3.03%
6-месячное изменение
4.52%
Годовое изменение
4.52%
