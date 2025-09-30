- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CTA-PB: E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock
Der Wechselkurs von CTA-PB hat sich für heute um -0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 72.05 bis zu einem Hoch von 72.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CTA-PB heute?
Die Aktie von E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock (CTA-PB) notiert heute bei 72.20. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.41% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 72.50 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von CTA-PB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CTA-PB Dividenden?
E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock wird derzeit mit 72.20 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.52% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CTA-PB zu verfolgen.
Wie kaufe ich CTA-PB-Aktien?
Sie können Aktien von E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock (CTA-PB) zum aktuellen Kurs von 72.20 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 72.20 oder 72.50 platziert, während 3 und 0.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CTA-PB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CTA-PB-Aktien?
Bei einer Investition in E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock müssen die jährliche Spanne 67.41 - 72.98 und der aktuelle Kurs 72.20 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.03% und 4.52%, bevor sie Orders zu 72.20 oder 72.50 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CTA-PB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von EIDP, Inc.?
Der höchste Kurs von EIDP, Inc. (CTA-PB) im vergangenen Jahr lag bei 72.98. Innerhalb von 67.41 - 72.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 72.50 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von EIDP, Inc.?
Der niedrigste Kurs von EIDP, Inc. (CTA-PB) im Laufe des Jahres betrug 67.41. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 72.20 und der Spanne 67.41 - 72.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CTA-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CTA-PB statt?
E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 72.50 und 4.52% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 72.50
- Eröffnung
- 72.16
- Bid
- 72.20
- Ask
- 72.50
- Tief
- 72.05
- Hoch
- 72.20
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -0.41%
- Monatsänderung
- 3.03%
- 6-Monatsänderung
- 4.52%
- Jahresänderung
- 4.52%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4