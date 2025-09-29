- Panorámica
CTA-PB: E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock
El tipo de cambio de CTA-PB de hoy ha cambiado un -0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 72.05, mientras que el máximo ha alcanzado 72.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CTA-PB hoy?
E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock (CTA-PB) se evalúa hoy en 72.20. El instrumento se negocia dentro de -0.41%; el cierre de ayer ha sido 72.50 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CTA-PB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock?
E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock se evalúa actualmente en 72.20. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.52% y USD. Monitoree los movimientos de CTA-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CTA-PB?
Puede comprar acciones de E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock (CTA-PB) al precio actual de 72.20. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 72.20 o 72.50, mientras que 3 y 0.06% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CTA-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CTA-PB?
Invertir en E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock implica tener en cuenta el rango anual 67.41 - 72.98 y el precio actual 72.20. Muchos comparan 3.03% y 4.52% antes de colocar órdenes en 72.20 o 72.50. Estudie los cambios diarios de precios de CTA-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de EIDP, Inc.?
El precio más alto de EIDP, Inc. (CTA-PB) en el último año ha sido 72.98. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 67.41 - 72.98, una comparación con 72.50 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de EIDP, Inc.?
El precio más bajo de EIDP, Inc. (CTA-PB) para el año ha sido 67.41. La comparación con los actuales 72.20 y 67.41 - 72.98 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CTA-PB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CTA-PB?
En el pasado, E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 72.50 y 4.52% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 72.50
- Open
- 72.16
- Bid
- 72.20
- Ask
- 72.50
- Low
- 72.05
- High
- 72.20
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- -0.41%
- Cambio mensual
- 3.03%
- Cambio a 6 meses
- 4.52%
- Cambio anual
- 4.52%
