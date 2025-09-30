- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CTA-PB: E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock
Il tasso di cambio CTA-PB ha avuto una variazione del -0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 72.05 e ad un massimo di 72.20.
Segui le dinamiche di E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CTA-PB oggi?
Oggi le azioni E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock sono prezzate a 72.20. Viene scambiato all'interno di -0.41%, la chiusura di ieri è stata 72.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CTA-PB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock pagano dividendi?
E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock è attualmente valutato a 72.20. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.52% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CTA-PB.
Come acquistare azioni CTA-PB?
Puoi acquistare azioni E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock al prezzo attuale di 72.20. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 72.20 o 72.50, mentre 3 e 0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CTA-PB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CTA-PB?
Investire in E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock implica considerare l'intervallo annuale 67.41 - 72.98 e il prezzo attuale 72.20. Molti confrontano 3.03% e 4.52% prima di effettuare ordini su 72.20 o 72.50. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CTA-PB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni EIDP, Inc.?
Il prezzo massimo di EIDP, Inc. nell'ultimo anno è stato 72.98. All'interno di 67.41 - 72.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 72.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni EIDP, Inc.?
Il prezzo più basso di EIDP, Inc. (CTA-PB) nel corso dell'anno è stato 67.41. Confrontandolo con gli attuali 72.20 e 67.41 - 72.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CTA-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CTA-PB?
E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 72.50 e 4.52%.
- Chiusura Precedente
- 72.50
- Apertura
- 72.16
- Bid
- 72.20
- Ask
- 72.50
- Minimo
- 72.05
- Massimo
- 72.20
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -0.41%
- Variazione Mensile
- 3.03%
- Variazione Semestrale
- 4.52%
- Variazione Annuale
- 4.52%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4