CTA-PB: E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock

72.20 USD 0.30 (0.41%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CTA-PB ha avuto una variazione del -0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 72.05 e ad un massimo di 72.20.

Segui le dinamiche di E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CTA-PB oggi?

Oggi le azioni E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock sono prezzate a 72.20. Viene scambiato all'interno di -0.41%, la chiusura di ieri è stata 72.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CTA-PB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock pagano dividendi?

E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock è attualmente valutato a 72.20. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.52% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CTA-PB.

Come acquistare azioni CTA-PB?

Puoi acquistare azioni E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock al prezzo attuale di 72.20. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 72.20 o 72.50, mentre 3 e 0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CTA-PB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CTA-PB?

Investire in E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock implica considerare l'intervallo annuale 67.41 - 72.98 e il prezzo attuale 72.20. Molti confrontano 3.03% e 4.52% prima di effettuare ordini su 72.20 o 72.50. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CTA-PB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni EIDP, Inc.?

Il prezzo massimo di EIDP, Inc. nell'ultimo anno è stato 72.98. All'interno di 67.41 - 72.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 72.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni EIDP, Inc.?

Il prezzo più basso di EIDP, Inc. (CTA-PB) nel corso dell'anno è stato 67.41. Confrontandolo con gli attuali 72.20 e 67.41 - 72.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CTA-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CTA-PB?

E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 72.50 e 4.52%.

Intervallo Giornaliero
72.05 72.20
Intervallo Annuale
67.41 72.98
Chiusura Precedente
72.50
Apertura
72.16
Bid
72.20
Ask
72.50
Minimo
72.05
Massimo
72.20
Volume
3
Variazione giornaliera
-0.41%
Variazione Mensile
3.03%
Variazione Semestrale
4.52%
Variazione Annuale
4.52%
