- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CTA-PB: E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock
Le taux de change de CTA-PB a changé de -0.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 72.05 et à un maximum de 72.20.
Suivez la dynamique E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CTA-PB aujourd'hui ?
L'action E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock est cotée à 72.20 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.41%, a clôturé hier à 72.50 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de CTA-PB présente ces mises à jour.
L'action E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock verse-t-elle des dividendes ?
E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock est actuellement valorisé à 72.20. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.52% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CTA-PB.
Comment acheter des actions CTA-PB ?
Vous pouvez acheter des actions E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock au cours actuel de 72.20. Les ordres sont généralement placés à proximité de 72.20 ou de 72.50, le 3 et le 0.06% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CTA-PB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CTA-PB ?
Investir dans E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock implique de prendre en compte la fourchette annuelle 67.41 - 72.98 et le prix actuel 72.20. Beaucoup comparent 3.03% et 4.52% avant de passer des ordres à 72.20 ou 72.50. Consultez le graphique du cours de CTA-PB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action EIDP, Inc. ?
Le cours le plus élevé de EIDP, Inc. l'année dernière était 72.98. Au cours de 67.41 - 72.98, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 72.50 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action EIDP, Inc. ?
Le cours le plus bas de EIDP, Inc. (CTA-PB) sur l'année a été 67.41. Sa comparaison avec 72.20 et 67.41 - 72.98 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CTA-PB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CTA-PB a-t-elle été divisée ?
E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 72.50 et 4.52% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 72.50
- Ouverture
- 72.16
- Bid
- 72.20
- Ask
- 72.50
- Plus Bas
- 72.05
- Plus Haut
- 72.20
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- -0.41%
- Changement Mensuel
- 3.03%
- Changement à 6 Mois
- 4.52%
- Changement Annuel
- 4.52%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4