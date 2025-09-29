CTA-PB: E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock
今日CTA-PB汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点72.05和高点72.20进行交易。
关注E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CTA-PB股票今天的价格是多少？
E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock股票今天的定价为72.20。它在-0.41%范围内交易，昨天的收盘价为72.50，交易量达到3。CTA-PB的实时价格图表显示了这些更新。
E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock股票是否支付股息？
E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock目前的价值为72.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.52%和USD。实时查看图表以跟踪CTA-PB走势。
如何购买CTA-PB股票？
您可以以72.20的当前价格购买E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock股票。订单通常设置在72.20或72.50附近，而3和0.06%显示市场活动。立即关注CTA-PB的实时图表更新。
如何投资CTA-PB股票？
投资E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock需要考虑年度范围67.41 - 72.98和当前价格72.20。许多人在以72.20或72.50下订单之前，会比较3.03%和。实时查看CTA-PB价格图表，了解每日变化。
EIDP, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，EIDP, Inc.的最高价格是72.98。在67.41 - 72.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock的绩效。
EIDP, Inc.股票的最低价格是多少？
EIDP, Inc.（CTA-PB）的最低价格为67.41。将其与当前的72.20和67.41 - 72.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CTA-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CTA-PB股票是什么时候拆分的？
E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、72.50和4.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 72.50
- 开盘价
- 72.16
- 卖价
- 72.20
- 买价
- 72.50
- 最低价
- 72.05
- 最高价
- 72.20
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.41%
- 月变化
- 3.03%
- 6个月变化
- 4.52%
- 年变化
- 4.52%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值