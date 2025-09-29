报价部分
货币 / CTA-PB
回到股票

CTA-PB: E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock

72.20 USD 0.30 (0.41%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CTA-PB汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点72.05和高点72.20进行交易。

关注E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CTA-PB股票今天的价格是多少？

E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock股票今天的定价为72.20。它在-0.41%范围内交易，昨天的收盘价为72.50，交易量达到3。CTA-PB的实时价格图表显示了这些更新。

E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock股票是否支付股息？

E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock目前的价值为72.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.52%和USD。实时查看图表以跟踪CTA-PB走势。

如何购买CTA-PB股票？

您可以以72.20的当前价格购买E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock股票。订单通常设置在72.20或72.50附近，而3和0.06%显示市场活动。立即关注CTA-PB的实时图表更新。

如何投资CTA-PB股票？

投资E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock需要考虑年度范围67.41 - 72.98和当前价格72.20。许多人在以72.20或72.50下订单之前，会比较3.03%和。实时查看CTA-PB价格图表，了解每日变化。

EIDP, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，EIDP, Inc.的最高价格是72.98。在67.41 - 72.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock的绩效。

EIDP, Inc.股票的最低价格是多少？

EIDP, Inc.（CTA-PB）的最低价格为67.41。将其与当前的72.20和67.41 - 72.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CTA-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CTA-PB股票是什么时候拆分的？

E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、72.50和4.52%中可见。

日范围
72.05 72.20
年范围
67.41 72.98
前一天收盘价
72.50
开盘价
72.16
卖价
72.20
买价
72.50
最低价
72.05
最高价
72.20
交易量
3
日变化
-0.41%
月变化
3.03%
6个月变化
4.52%
年变化
4.52%
