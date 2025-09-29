- 概要
CTA-PB: E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock
CTA-PBの今日の為替レートは、-0.41%変化しました。日中、通貨は1あたり72.05の安値と72.20の高値で取引されました。
E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CTA-PB株の現在の価格は？
E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stockの株価は本日72.20です。-0.41%内で取引され、前日の終値は72.50、取引量は3に達しました。CTA-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stockの株は配当を出しますか？
E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stockの現在の価格は72.20です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.52%やUSDにも注目します。CTA-PBの動きはライブチャートで確認できます。
CTA-PB株を買う方法は？
E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stockの株は現在72.20で購入可能です。注文は通常72.20または72.50付近で行われ、3や0.06%が市場の動きを示します。CTA-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。
CTA-PB株に投資する方法は？
E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stockへの投資では、年間の値幅67.41 - 72.98と現在の72.20を考慮します。注文は多くの場合72.20や72.50で行われる前に、3.03%や4.52%と比較されます。CTA-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
EIDP, Inc.の株の最高値は？
EIDP, Inc.の過去1年の最高値は72.98でした。67.41 - 72.98内で株価は大きく変動し、72.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stockのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
EIDP, Inc.の株の最低値は？
EIDP, Inc.(CTA-PB)の年間最安値は67.41でした。現在の72.20や67.41 - 72.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CTA-PBの動きはライブチャートで確認できます。
CTA-PBの株式分割はいつ行われましたか？
E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stockは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、72.50、4.52%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 72.50
- 始値
- 72.16
- 買値
- 72.20
- 買値
- 72.50
- 安値
- 72.05
- 高値
- 72.20
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- -0.41%
- 1ヶ月の変化
- 3.03%
- 6ヶ月の変化
- 4.52%
- 1年の変化
- 4.52%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前