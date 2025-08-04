Moedas / CSWC
CSWC: Capital Southwest Corporation
22.85 USD 0.26 (1.15%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CSWC para hoje mudou para 1.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.68 e o mais alto foi 22.89.
Veja a dinâmica do par de moedas Capital Southwest Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CSWC Notícias
Faixa diária
22.68 22.89
Faixa anual
17.46 25.90
- Fechamento anterior
- 22.59
- Open
- 22.81
- Bid
- 22.85
- Ask
- 23.15
- Low
- 22.68
- High
- 22.89
- Volume
- 350
- Mudança diária
- 1.15%
- Mudança mensal
- -0.22%
- Mudança de 6 meses
- 2.51%
- Mudança anual
- -9.47%
