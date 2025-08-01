Валюты / CSWC
CSWC: Capital Southwest Corporation
22.80 USD 0.44 (1.97%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CSWC за сегодня изменился на 1.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.40, а максимальная — 22.81.
Следите за динамикой Capital Southwest Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
22.40 22.81
Годовой диапазон
17.46 25.90
- Предыдущее закрытие
- 22.36
- Open
- 22.46
- Bid
- 22.80
- Ask
- 23.10
- Low
- 22.40
- High
- 22.81
- Объем
- 1.989 K
- Дневное изменение
- 1.97%
- Месячное изменение
- -0.44%
- 6-месячное изменение
- 2.29%
- Годовое изменение
- -9.67%
