통화 / CSWC
CSWC: Capital Southwest Corporation
23.11 USD 0.16 (0.70%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CSWC 환율이 오늘 0.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.82이고 고가는 23.15이었습니다.
Capital Southwest Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CSWC News
일일 변동 비율
22.82 23.15
년간 변동
17.46 25.90
- 이전 종가
- 22.95
- 시가
- 22.95
- Bid
- 23.11
- Ask
- 23.41
- 저가
- 22.82
- 고가
- 23.15
- 볼륨
- 941
- 일일 변동
- 0.70%
- 월 변동
- 0.92%
- 6개월 변동
- 3.68%
- 년간 변동율
- -8.44%
20 9월, 토요일