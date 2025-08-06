通貨 / CSWC
CSWC: Capital Southwest Corporation
22.95 USD 0.36 (1.59%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CSWCの今日の為替レートは、1.59%変化しました。日中、通貨は1あたり22.68の安値と22.98の高値で取引されました。
Capital Southwest Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSWC News
1日のレンジ
22.68 22.98
1年のレンジ
17.46 25.90
- 以前の終値
- 22.59
- 始値
- 22.81
- 買値
- 22.95
- 買値
- 23.25
- 安値
- 22.68
- 高値
- 22.98
- 出来高
- 1.168 K
- 1日の変化
- 1.59%
- 1ヶ月の変化
- 0.22%
- 6ヶ月の変化
- 2.96%
- 1年の変化
- -9.07%
