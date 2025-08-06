クォートセクション
通貨 / CSWC
CSWC: Capital Southwest Corporation

22.95 USD 0.36 (1.59%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CSWCの今日の為替レートは、1.59%変化しました。日中、通貨は1あたり22.68の安値と22.98の高値で取引されました。

Capital Southwest Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
22.68 22.98
1年のレンジ
17.46 25.90
以前の終値
22.59
始値
22.81
買値
22.95
買値
23.25
安値
22.68
高値
22.98
出来高
1.168 K
1日の変化
1.59%
1ヶ月の変化
0.22%
6ヶ月の変化
2.96%
1年の変化
-9.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K