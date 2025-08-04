货币 / CSWC
CSWC: Capital Southwest Corporation
22.90 USD 0.10 (0.44%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CSWC汇率已更改0.44%。当日，交易品种以低点22.78和高点23.00进行交易。
关注Capital Southwest Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CSWC新闻
日范围
22.78 23.00
年范围
17.46 25.90
- 前一天收盘价
- 22.80
- 开盘价
- 22.80
- 卖价
- 22.90
- 买价
- 23.20
- 最低价
- 22.78
- 最高价
- 23.00
- 交易量
- 855
- 日变化
- 0.44%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 2.74%
- 年变化
- -9.27%
