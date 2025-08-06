Devises / CSWC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CSWC: Capital Southwest Corporation
23.11 USD 0.16 (0.70%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CSWC a changé de 0.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.82 et à un maximum de 23.15.
Suivez la dynamique Capital Southwest Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSWC Nouvelles
- Capital Southwest finalise une émission d’obligations de 350 millions $ avec un coupon de 5,950%
- Capital Southwest completes $350 million notes offering with 5.950% coupon
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- Capital Southwest: Fundamental Improvements During Q1 But Trades At A Premium (CSWC)
- Capital Southwest: My Favorite 11% Yield On The Market (NASDAQ:CSWC)
- Capital Southwest prices $350 million notes offering at 5.95%
- Sixth Street Specialty Lending: Strength Amid Headwinds And The Premium Reflects That
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Capital Southwest stock initiated with Hold rating at Clear Street
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- 2 BDCs That Should Navigate The Dividend Cutting Spree That Could Be Coming
- Fidus Investment Stock: Executing On The Macro Environment With Precision (NASDAQ:FDUS)
- Capital Southwest: Hold As Monthly Dividend And Improvements Are Attractive
- Capital Southwest stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Attention High-Yield Investors: More BDC Dividend Cuts Are Likely Coming
- Buy Great Elm Capital Corporation's GECCI, Sell Capital Southwest's CSWCZ (NASDAQ:GECC)
- If I Could Buy Just 1 Income Stock Right Now, This Would Be It: Capital Southwest (CSWC)
- Capital Southwest Q1 2026 slides: strong NII growth, portfolio quality remains robust
- The Near-Perfect 7% Income Portfolio: My Blueprint For Financial Freedom
- Capital Southwest stock price target raised to $25 from $23 at Raymond James
- Capital Southwest (CSWC) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Capital Southwest CSWC Q1 2026 Earnings Transcript
- Capital Southwest earnings missed, revenue topped estimates
- Capital Southwest (CSWC) Q1 Earnings Match Estimates
Range quotidien
22.82 23.15
Range Annuel
17.46 25.90
- Clôture Précédente
- 22.95
- Ouverture
- 22.95
- Bid
- 23.11
- Ask
- 23.41
- Plus Bas
- 22.82
- Plus Haut
- 23.15
- Volume
- 941
- Changement quotidien
- 0.70%
- Changement Mensuel
- 0.92%
- Changement à 6 Mois
- 3.68%
- Changement Annuel
- -8.44%
20 septembre, samedi