CRPT: First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
A taxa do CRPT para hoje mudou para 0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.82 e o mais alto foi 22.39.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRPT Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CRPT hoje?
Hoje First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT) está avaliado em 22.07. O instrumento é negociado dentro de 0.27%, o fechamento de ontem foi 22.01, e o volume de negociação atingiu 98. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CRPT em tempo real.
As ações de First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF pagam dividendos?
Atualmente First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF está avaliado em 22.07. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 80.61% e USD. Monitore os movimentos de CRPT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CRPT?
Você pode comprar ações de First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT) pelo preço atual 22.07. Ordens geralmente são executadas perto de 22.07 ou 22.37, enquanto 98 e 0.46% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CRPT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CRPT?
Investir em First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF envolve considerar a faixa anual 10.60 - 25.90 e o preço atual 22.07. Muitos comparam 7.03% e 78.70% antes de enviar ordens em 22.07 ou 22.37. Estude as mudanças diárias de preço de CRPT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF?
O maior preço de First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT) no último ano foi 25.90. As ações oscilaram bastante dentro de 10.60 - 25.90, e a comparação com 22.01 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF?
O menor preço de First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT) no ano foi 10.60. A comparação com o preço atual 22.07 e 10.60 - 25.90 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CRPT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CRPT?
No passado First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.01 e 80.61% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.01
- Open
- 21.97
- Bid
- 22.07
- Ask
- 22.37
- Low
- 21.82
- High
- 22.39
- Volume
- 98
- Mudança diária
- 0.27%
- Mudança mensal
- 7.03%
- Mudança de 6 meses
- 78.70%
- Mudança anual
- 80.61%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8