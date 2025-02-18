- Обзор рынка
CRPT: First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
Курс CRPT за сегодня изменился на 6.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.00, а максимальная — 22.09.
Следите за динамикой First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CRPT
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CRPT сегодня?
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT) сегодня оценивается на уровне 22.01. Инструмент торгуется в пределах 6.28%, вчерашнее закрытие составило 20.71, а торговый объем достиг 107. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CRPT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF?
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF в настоящее время оценивается в 22.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 80.11% и USD. Отслеживайте движения CRPT на графике в реальном времени.
Как купить акции CRPT?
Вы можете купить акции First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT) по текущей цене 22.01. Ордера обычно размещаются около 22.01 или 22.31, тогда как 107 и 4.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CRPT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CRPT?
Инвестирование в First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF предполагает учет годового диапазона 10.60 - 25.90 и текущей цены 22.01. Многие сравнивают 6.74% и 78.22% перед размещением ордеров на 22.01 или 22.31. Изучайте ежедневные изменения цены CRPT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF?
Самая высокая цена First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT) за последний год составила 25.90. Акции заметно колебались в пределах 10.60 - 25.90, сравнение с 20.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF?
Самая низкая цена First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT) за год составила 10.60. Сравнение с текущими 22.01 и 10.60 - 25.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CRPT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CRPT?
В прошлом First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.71 и 80.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.71
- Open
- 21.04
- Bid
- 22.01
- Ask
- 22.31
- Low
- 21.00
- High
- 22.09
- Объем
- 107
- Дневное изменение
- 6.28%
- Месячное изменение
- 6.74%
- 6-месячное изменение
- 78.22%
- Годовое изменение
- 80.11%
- Акт.
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8