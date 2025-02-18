CRPT: First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
今日CRPT汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点21.87和高点22.39进行交易。
关注First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CRPT新闻
常见问题解答
CRPT股票今天的价格是多少？
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF股票今天的定价为21.89。它在-0.55%范围内交易，昨天的收盘价为22.01，交易量达到59。CRPT的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF股票是否支付股息？
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF目前的价值为21.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注79.13%和USD。实时查看图表以跟踪CRPT走势。
如何购买CRPT股票？
您可以以21.89的当前价格购买First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF股票。订单通常设置在21.89或22.19附近，而59和-0.36%显示市场活动。立即关注CRPT的实时图表更新。
如何投资CRPT股票？
投资First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF需要考虑年度范围10.60 - 25.90和当前价格21.89。许多人在以21.89或22.19下订单之前，会比较6.16%和。实时查看CRPT价格图表，了解每日变化。
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF的最高价格是25.90。在10.60 - 25.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF的绩效。
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF股票的最低价格是多少？
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF（CRPT）的最低价格为10.60。将其与当前的21.89和10.60 - 25.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CRPT股票是什么时候拆分的？
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.01和79.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.01
- 开盘价
- 21.97
- 卖价
- 21.89
- 买价
- 22.19
- 最低价
- 21.87
- 最高价
- 22.39
- 交易量
- 59
- 日变化
- -0.55%
- 月变化
- 6.16%
- 6个月变化
- 77.25%
- 年变化
- 79.13%
