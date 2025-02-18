报价部分
货币 / CRPT
回到股票

CRPT: First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF

21.89 USD 0.12 (0.55%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CRPT汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点21.87和高点22.39进行交易。

关注First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRPT新闻

常见问题解答

CRPT股票今天的价格是多少？

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF股票今天的定价为21.89。它在-0.55%范围内交易，昨天的收盘价为22.01，交易量达到59。CRPT的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF股票是否支付股息？

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF目前的价值为21.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注79.13%和USD。实时查看图表以跟踪CRPT走势。

如何购买CRPT股票？

您可以以21.89的当前价格购买First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF股票。订单通常设置在21.89或22.19附近，而59和-0.36%显示市场活动。立即关注CRPT的实时图表更新。

如何投资CRPT股票？

投资First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF需要考虑年度范围10.60 - 25.90和当前价格21.89。许多人在以21.89或22.19下订单之前，会比较6.16%和。实时查看CRPT价格图表，了解每日变化。

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF的最高价格是25.90。在10.60 - 25.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF的绩效。

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF股票的最低价格是多少？

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF（CRPT）的最低价格为10.60。将其与当前的21.89和10.60 - 25.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CRPT股票是什么时候拆分的？

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.01和79.13%中可见。

日范围
21.87 22.39
年范围
10.60 25.90
前一天收盘价
22.01
开盘价
21.97
卖价
21.89
买价
22.19
最低价
21.87
最高价
22.39
交易量
59
日变化
-0.55%
月变化
6.16%
6个月变化
77.25%
年变化
79.13%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8