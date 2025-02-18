クォートセクション
CRPT: First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF

21.89 USD 0.12 (0.55%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CRPTの今日の為替レートは、-0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり21.87の安値と22.39の高値で取引されました。

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CRPT株の現在の価格は？

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETFの株価は本日21.89です。-0.55%内で取引され、前日の終値は22.01、取引量は59に達しました。CRPTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETFの株は配当を出しますか？

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETFの現在の価格は21.89です。配当方針は会社によりますが、投資家は79.13%やUSDにも注目します。CRPTの動きはライブチャートで確認できます。

CRPT株を買う方法は？

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETFの株は現在21.89で購入可能です。注文は通常21.89または22.19付近で行われ、59や-0.36%が市場の動きを示します。CRPTの最新情報はライブチャートで確認できます。

CRPT株に投資する方法は？

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETFへの投資では、年間の値幅10.60 - 25.90と現在の21.89を考慮します。注文は多くの場合21.89や22.19で行われる前に、6.16%や77.25%と比較されます。CRPTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETFの株の最高値は？

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETFの過去1年の最高値は25.90でした。10.60 - 25.90内で株価は大きく変動し、22.01と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETFの株の最低値は？

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF(CRPT)の年間最安値は10.60でした。現在の21.89や10.60 - 25.90と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CRPTの動きはライブチャートで確認できます。

CRPTの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.01、79.13%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.87 22.39
1年のレンジ
10.60 25.90
以前の終値
22.01
始値
21.97
買値
21.89
買値
22.19
安値
21.87
高値
22.39
出来高
59
1日の変化
-0.55%
1ヶ月の変化
6.16%
6ヶ月の変化
77.25%
1年の変化
79.13%
