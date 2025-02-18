- 概要
CRPT: First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
CRPTの今日の為替レートは、-0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり21.87の安値と22.39の高値で取引されました。
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRPT News
よくあるご質問
CRPT株の現在の価格は？
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETFの株価は本日21.89です。-0.55%内で取引され、前日の終値は22.01、取引量は59に達しました。CRPTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETFの株は配当を出しますか？
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETFの現在の価格は21.89です。配当方針は会社によりますが、投資家は79.13%やUSDにも注目します。CRPTの動きはライブチャートで確認できます。
CRPT株を買う方法は？
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETFの株は現在21.89で購入可能です。注文は通常21.89または22.19付近で行われ、59や-0.36%が市場の動きを示します。CRPTの最新情報はライブチャートで確認できます。
CRPT株に投資する方法は？
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETFへの投資では、年間の値幅10.60 - 25.90と現在の21.89を考慮します。注文は多くの場合21.89や22.19で行われる前に、6.16%や77.25%と比較されます。CRPTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETFの株の最高値は？
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETFの過去1年の最高値は25.90でした。10.60 - 25.90内で株価は大きく変動し、22.01と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETFの株の最低値は？
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF(CRPT)の年間最安値は10.60でした。現在の21.89や10.60 - 25.90と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CRPTの動きはライブチャートで確認できます。
CRPTの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.01、79.13%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.01
- 始値
- 21.97
- 買値
- 21.89
- 買値
- 22.19
- 安値
- 21.87
- 高値
- 22.39
- 出来高
- 59
- 1日の変化
- -0.55%
- 1ヶ月の変化
- 6.16%
- 6ヶ月の変化
- 77.25%
- 1年の変化
- 79.13%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8