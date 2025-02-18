- Panoramica
CRPT: First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
Il tasso di cambio CRPT ha avuto una variazione del 6.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.00 e ad un massimo di 22.09.
Segui le dinamiche di First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CRPT News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CRPT oggi?
Oggi le azioni First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF sono prezzate a 22.01. Viene scambiato all'interno di 6.28%, la chiusura di ieri è stata 20.71 e il volume degli scambi ha raggiunto 107. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CRPT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF pagano dividendi?
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF è attualmente valutato a 22.01. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 80.11% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CRPT.
Come acquistare azioni CRPT?
Puoi acquistare azioni First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF al prezzo attuale di 22.01. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.01 o 22.31, mentre 107 e 4.61% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CRPT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CRPT?
Investire in First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF implica considerare l'intervallo annuale 10.60 - 25.90 e il prezzo attuale 22.01. Molti confrontano 6.74% e 78.22% prima di effettuare ordini su 22.01 o 22.31. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CRPT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF?
Il prezzo massimo di First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF nell'ultimo anno è stato 25.90. All'interno di 10.60 - 25.90, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.71 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF?
Il prezzo più basso di First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT) nel corso dell'anno è stato 10.60. Confrontandolo con gli attuali 22.01 e 10.60 - 25.90 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CRPT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CRPT?
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.71 e 80.11%.
- Chiusura Precedente
- 20.71
- Apertura
- 21.04
- Bid
- 22.01
- Ask
- 22.31
- Minimo
- 21.00
- Massimo
- 22.09
- Volume
- 107
- Variazione giornaliera
- 6.28%
- Variazione Mensile
- 6.74%
- Variazione Semestrale
- 78.22%
- Variazione Annuale
- 80.11%
