CRPT: First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF

22.01 USD 1.30 (6.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CRPT ha avuto una variazione del 6.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.00 e ad un massimo di 22.09.

Segui le dinamiche di First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

CRPT News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CRPT oggi?

Oggi le azioni First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF sono prezzate a 22.01. Viene scambiato all'interno di 6.28%, la chiusura di ieri è stata 20.71 e il volume degli scambi ha raggiunto 107. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CRPT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF pagano dividendi?

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF è attualmente valutato a 22.01. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 80.11% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CRPT.

Come acquistare azioni CRPT?

Puoi acquistare azioni First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF al prezzo attuale di 22.01. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.01 o 22.31, mentre 107 e 4.61% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CRPT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CRPT?

Investire in First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF implica considerare l'intervallo annuale 10.60 - 25.90 e il prezzo attuale 22.01. Molti confrontano 6.74% e 78.22% prima di effettuare ordini su 22.01 o 22.31. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CRPT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF?

Il prezzo massimo di First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF nell'ultimo anno è stato 25.90. All'interno di 10.60 - 25.90, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.71 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF?

Il prezzo più basso di First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT) nel corso dell'anno è stato 10.60. Confrontandolo con gli attuali 22.01 e 10.60 - 25.90 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CRPT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CRPT?

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.71 e 80.11%.

Intervallo Giornaliero
21.00 22.09
Intervallo Annuale
10.60 25.90
Chiusura Precedente
20.71
Apertura
21.04
Bid
22.01
Ask
22.31
Minimo
21.00
Massimo
22.09
Volume
107
Variazione giornaliera
6.28%
Variazione Mensile
6.74%
Variazione Semestrale
78.22%
Variazione Annuale
80.11%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8