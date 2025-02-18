- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CRPT: First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
Le taux de change de CRPT a changé de 6.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.00 et à un maximum de 22.09.
Suivez la dynamique First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRPT Nouvelles
- Crypto stocks offer ’a smart play on Bitcoin’, BCA says
- GENIUS Act, Stablecoins, Web3 And Investing In The Intelligence Economy
- Is it Time to Tap MicroStrategy ETFs Amid Bitcoin Surge?
- Anthony Scaramucci was a hot Wall Street manager last year thanks to crypto. Now he sees bitcoin hitting $200,000 — this year.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CRPT aujourd'hui ?
L'action First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF est cotée à 22.01 aujourd'hui. Elle se négocie dans 6.28%, a clôturé hier à 20.71 et son volume d'échange a atteint 107. Le graphique en temps réel du cours de CRPT présente ces mises à jour.
L'action First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF verse-t-elle des dividendes ?
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF est actuellement valorisé à 22.01. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 80.11% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CRPT.
Comment acheter des actions CRPT ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF au cours actuel de 22.01. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.01 ou de 22.31, le 107 et le 4.61% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CRPT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CRPT ?
Investir dans First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.60 - 25.90 et le prix actuel 22.01. Beaucoup comparent 6.74% et 78.22% avant de passer des ordres à 22.01 ou 22.31. Consultez le graphique du cours de CRPT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF ?
Le cours le plus élevé de First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF l'année dernière était 25.90. Au cours de 10.60 - 25.90, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 20.71 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF ?
Le cours le plus bas de First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT) sur l'année a été 10.60. Sa comparaison avec 22.01 et 10.60 - 25.90 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CRPT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CRPT a-t-elle été divisée ?
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 20.71 et 80.11% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 20.71
- Ouverture
- 21.04
- Bid
- 22.01
- Ask
- 22.31
- Plus Bas
- 21.00
- Plus Haut
- 22.09
- Volume
- 107
- Changement quotidien
- 6.28%
- Changement Mensuel
- 6.74%
- Changement à 6 Mois
- 78.22%
- Changement Annuel
- 80.11%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8