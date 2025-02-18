CotationsSections
Devises / CRPT
Retour à Actions

CRPT: First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF

22.01 USD 1.30 (6.28%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CRPT a changé de 6.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.00 et à un maximum de 22.09.

Suivez la dynamique First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRPT Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CRPT aujourd'hui ?

L'action First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF est cotée à 22.01 aujourd'hui. Elle se négocie dans 6.28%, a clôturé hier à 20.71 et son volume d'échange a atteint 107. Le graphique en temps réel du cours de CRPT présente ces mises à jour.

L'action First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF verse-t-elle des dividendes ?

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF est actuellement valorisé à 22.01. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 80.11% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CRPT.

Comment acheter des actions CRPT ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF au cours actuel de 22.01. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.01 ou de 22.31, le 107 et le 4.61% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CRPT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CRPT ?

Investir dans First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.60 - 25.90 et le prix actuel 22.01. Beaucoup comparent 6.74% et 78.22% avant de passer des ordres à 22.01 ou 22.31. Consultez le graphique du cours de CRPT en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF ?

Le cours le plus élevé de First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF l'année dernière était 25.90. Au cours de 10.60 - 25.90, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 20.71 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF ?

Le cours le plus bas de First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT) sur l'année a été 10.60. Sa comparaison avec 22.01 et 10.60 - 25.90 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CRPT sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CRPT a-t-elle été divisée ?

First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 20.71 et 80.11% après les opérations sur titres.

Range quotidien
21.00 22.09
Range Annuel
10.60 25.90
Clôture Précédente
20.71
Ouverture
21.04
Bid
22.01
Ask
22.31
Plus Bas
21.00
Plus Haut
22.09
Volume
107
Changement quotidien
6.28%
Changement Mensuel
6.74%
Changement à 6 Mois
78.22%
Changement Annuel
80.11%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8