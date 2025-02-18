- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CRPT: First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
Der Wechselkurs von CRPT hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.82 bis zu einem Hoch von 22.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRPT News
- Crypto stocks offer ’a smart play on Bitcoin’, BCA says
- GENIUS Act, Stablecoins, Web3 And Investing In The Intelligence Economy
- Is it Time to Tap MicroStrategy ETFs Amid Bitcoin Surge?
- Anthony Scaramucci was a hot Wall Street manager last year thanks to crypto. Now he sees bitcoin hitting $200,000 — this year.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CRPT heute?
Die Aktie von First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT) notiert heute bei 22.07. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.27% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.01 und das Handelsvolumen erreichte 98. Das Live-Chart von CRPT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CRPT Dividenden?
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF wird derzeit mit 22.07 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 80.61% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CRPT zu verfolgen.
Wie kaufe ich CRPT-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT) zum aktuellen Kurs von 22.07 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.07 oder 22.37 platziert, während 98 und 0.46% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CRPT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CRPT-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF müssen die jährliche Spanne 10.60 - 25.90 und der aktuelle Kurs 22.07 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.03% und 78.70%, bevor sie Orders zu 22.07 oder 22.37 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CRPT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF?
Der höchste Kurs von First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT) im vergangenen Jahr lag bei 25.90. Innerhalb von 10.60 - 25.90 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF?
Der niedrigste Kurs von First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT) im Laufe des Jahres betrug 10.60. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.07 und der Spanne 10.60 - 25.90 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CRPT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CRPT statt?
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.01 und 80.61% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.01
- Eröffnung
- 21.97
- Bid
- 22.07
- Ask
- 22.37
- Tief
- 21.82
- Hoch
- 22.39
- Volumen
- 98
- Tagesänderung
- 0.27%
- Monatsänderung
- 7.03%
- 6-Monatsänderung
- 78.70%
- Jahresänderung
- 80.61%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8