CRPT: First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
El tipo de cambio de CRPT de hoy ha cambiado un -0.55%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.87, mientras que el máximo ha alcanzado 22.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CRPT News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CRPT hoy?
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT) se evalúa hoy en 21.89. El instrumento se negocia dentro de -0.55%; el cierre de ayer ha sido 22.01 y el volumen comercial ha alcanzado 59. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CRPT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF?
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF se evalúa actualmente en 21.89. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 79.13% y USD. Monitoree los movimientos de CRPT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CRPT?
Puede comprar acciones de First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT) al precio actual de 21.89. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.89 o 22.19, mientras que 59 y -0.36% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CRPT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CRPT?
Invertir en First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF implica tener en cuenta el rango anual 10.60 - 25.90 y el precio actual 21.89. Muchos comparan 6.16% y 77.25% antes de colocar órdenes en 21.89 o 22.19. Estudie los cambios diarios de precios de CRPT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF?
El precio más alto de First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT) en el último año ha sido 25.90. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.60 - 25.90, una comparación con 22.01 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF?
El precio más bajo de First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT) para el año ha sido 10.60. La comparación con los actuales 21.89 y 10.60 - 25.90 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CRPT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CRPT?
En el pasado, First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.01 y 79.13% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 22.01
- Open
- 21.97
- Bid
- 21.89
- Ask
- 22.19
- Low
- 21.87
- High
- 22.39
- Volumen
- 59
- Cambio diario
- -0.55%
- Cambio mensual
- 6.16%
- Cambio a 6 meses
- 77.25%
- Cambio anual
- 79.13%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8