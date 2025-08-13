Moedas / CPRI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CPRI: Capri Holdings Limited
21.50 USD 0.33 (1.51%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CPRI para hoje mudou para -1.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.38 e o mais alto foi 22.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Capri Holdings Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPRI Notícias
- UBS mantém classificação Neutra para ações da Capri, citando riscos da Michael Kors
- UBS reiterates Neutral rating on Capri stock, cites Michael Kors risks
- Itália - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice Investing.com Itália 40 recuou 1,25%
- Italy stocks lower at close of trade; Investing.com Italy 40 down 1.25%
- Armani’s Fashionable Exit: Can Heirs Turn Couture Into Cash For Investors? - Tapestry (NYSE:TPR)
- RBC Capital eleva classificação da Campari para Setor Neutro em curso de reabilitação
- Ações da Campari recebem upgrade enquanto RBC prevê recuperação e define preço-alvo de €5,80
- Campari stock gets upgrade as RBC sees recovery, sets €5.80 target
- RBC Capital upgrades Campari stock rating to Sector Perform on rehabilitation course
- Jefferies notes US alcohol inventory/sales ratio stable at 1.69x in July
- Itália - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice Investing.com Itália 40 avançou 0,91%
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.91%
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.16%
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.61%
- New York Fashion Week opens this week amid fragmented luxury backdrop
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.22%
- TPR, CPRI, BRBY: Luxury Stocks Drop on News That Fashion Icon Giorgio Armani Has Died - TipRanks.com
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.52%
- Italy stocks lower at close of trade; Investing.com Italy 40 down 0.59%
- Italy stocks lower at close of trade; Investing.com Italy 40 down 0.22%
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.29%
- Exclusive-How US alcohol tariffs may hurt some businesses, hike prices for Americans
- Earnings call transcript: Capri Holdings Q1 2025 beats EPS forecast, stock surges
- Breaking: S&P, Nasdaq Hit Records as Tech Stocks Ignite Rally
Faixa diária
21.38 22.35
Faixa anual
11.86 43.34
- Fechamento anterior
- 21.83
- Open
- 22.12
- Bid
- 21.50
- Ask
- 21.80
- Low
- 21.38
- High
- 22.35
- Volume
- 1.426 K
- Mudança diária
- -1.51%
- Mudança mensal
- 6.17%
- Mudança de 6 meses
- 11.98%
- Mudança anual
- -49.93%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh