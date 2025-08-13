通貨 / CPRI
CPRI: Capri Holdings Limited
21.51 USD 0.32 (1.47%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CPRIの今日の為替レートは、-1.47%変化しました。日中、通貨は1あたり21.38の安値と22.35の高値で取引されました。
Capri Holdings Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CPRI News
- UBSはカプリ株に対しニュートラル評価を維持、マイケル・コースのリスクを指摘
- UBS reiterates Neutral rating on Capri stock, cites Michael Kors risks
- Armani’s Fashionable Exit: Can Heirs Turn Couture Into Cash For Investors? - Tapestry (NYSE:TPR)
- RBCキャピタル、Campari株を「回復コース」を理由にセクターパフォームへ格上げ
- RBCがカンパリ株を格上げ、回復見込みで目標価格€5.80を設定
- Campari stock gets upgrade as RBC sees recovery, sets €5.80 target
- RBC Capital upgrades Campari stock rating to Sector Perform on rehabilitation course
- Jefferies notes US alcohol inventory/sales ratio stable at 1.69x in July
- New York Fashion Week opens this week amid fragmented luxury backdrop
- TPR, CPRI, BRBY: Luxury Stocks Drop on News That Fashion Icon Giorgio Armani Has Died - TipRanks.com
- Exclusive-How US alcohol tariffs may hurt some businesses, hike prices for Americans
- Earnings call transcript: Capri Holdings Q1 2025 beats EPS forecast, stock surges
- Breaking: S&P, Nasdaq Hit Records as Tech Stocks Ignite Rally
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
1日のレンジ
21.38 22.35
1年のレンジ
11.86 43.34
- 以前の終値
- 21.83
- 始値
- 22.12
- 買値
- 21.51
- 買値
- 21.81
- 安値
- 21.38
- 高値
- 22.35
- 出来高
- 4.848 K
- 1日の変化
- -1.47%
- 1ヶ月の変化
- 6.22%
- 6ヶ月の変化
- 12.03%
- 1年の変化
- -49.91%
