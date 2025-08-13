Währungen / CPRI
CPRI: Capri Holdings Limited
21.51 USD 0.32 (1.47%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CPRI hat sich für heute um -1.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.38 bis zu einem Hoch von 22.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Capri Holdings Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
21.38 22.35
Jahresspanne
11.86 43.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.83
- Eröffnung
- 22.12
- Bid
- 21.51
- Ask
- 21.81
- Tief
- 21.38
- Hoch
- 22.35
- Volumen
- 4.848 K
- Tagesänderung
- -1.47%
- Monatsänderung
- 6.22%
- 6-Monatsänderung
- 12.03%
- Jahresänderung
- -49.91%
