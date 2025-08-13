KurseKategorien
CPRI: Capri Holdings Limited

21.51 USD 0.32 (1.47%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CPRI hat sich für heute um -1.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.38 bis zu einem Hoch von 22.35 gehandelt.

Verfolgen Sie die Capri Holdings Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

CPRI News

Tagesspanne
21.38 22.35
Jahresspanne
11.86 43.34
Vorheriger Schlusskurs
21.83
Eröffnung
22.12
Bid
21.51
Ask
21.81
Tief
21.38
Hoch
22.35
Volumen
4.848 K
Tagesänderung
-1.47%
Monatsänderung
6.22%
6-Monatsänderung
12.03%
Jahresänderung
-49.91%
