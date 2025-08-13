Валюты / CPRI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CPRI: Capri Holdings Limited
21.35 USD 0.33 (1.52%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CPRI за сегодня изменился на -1.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.05, а максимальная — 21.97.
Следите за динамикой Capri Holdings Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CPRI
- Рынок акций Италии закрылся падением, Investing.com Италия 40 снизился на 1,25%
- Italy stocks lower at close of trade; Investing.com Italy 40 down 1.25%
- Armani’s Fashionable Exit: Can Heirs Turn Couture Into Cash For Investors? - Tapestry (NYSE:TPR)
- RBC Capital повышает рейтинг акций Campari до "Сектор выполняет" на фоне курса реабилитации
- Акции Campari получили повышение рейтинга, RBC видит восстановление и устанавливает целевую цену €5,80
- Campari stock gets upgrade as RBC sees recovery, sets €5.80 target
- RBC Capital upgrades Campari stock rating to Sector Perform on rehabilitation course
- Jefferies notes US alcohol inventory/sales ratio stable at 1.69x in July
- Рынок акций Италии закрылся ростом, Investing.com Италия 40 прибавил 0,91%
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.91%
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.16%
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.61%
- New York Fashion Week opens this week amid fragmented luxury backdrop
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.22%
- TPR, CPRI, BRBY: Luxury Stocks Drop on News That Fashion Icon Giorgio Armani Has Died - TipRanks.com
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.52%
- Italy stocks lower at close of trade; Investing.com Italy 40 down 0.59%
- Italy stocks lower at close of trade; Investing.com Italy 40 down 0.22%
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.29%
- Exclusive-How US alcohol tariffs may hurt some businesses, hike prices for Americans
- Earnings call transcript: Capri Holdings Q1 2025 beats EPS forecast, stock surges
- Breaking: S&P, Nasdaq Hit Records as Tech Stocks Ignite Rally
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Tapestry quarterly revenue likely rose 5.5% as Coach bags drew young shoppers
Дневной диапазон
21.05 21.97
Годовой диапазон
11.86 43.34
- Предыдущее закрытие
- 21.68
- Open
- 21.66
- Bid
- 21.35
- Ask
- 21.65
- Low
- 21.05
- High
- 21.97
- Объем
- 3.263 K
- Дневное изменение
- -1.52%
- Месячное изменение
- 5.43%
- 6-месячное изменение
- 11.20%
- Годовое изменение
- -50.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.