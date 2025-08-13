КотировкиРазделы
Валюты / CPRI
CPRI: Capri Holdings Limited

21.35 USD 0.33 (1.52%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CPRI за сегодня изменился на -1.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.05, а максимальная — 21.97.

Следите за динамикой Capri Holdings Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости CPRI

Дневной диапазон
21.05 21.97
Годовой диапазон
11.86 43.34
Предыдущее закрытие
21.68
Open
21.66
Bid
21.35
Ask
21.65
Low
21.05
High
21.97
Объем
3.263 K
Дневное изменение
-1.52%
Месячное изменение
5.43%
6-месячное изменение
11.20%
Годовое изменение
-50.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.