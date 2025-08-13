통화 / CPRI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CPRI: Capri Holdings Limited
20.49 USD 1.02 (4.74%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CPRI 환율이 오늘 -4.74%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.45이고 고가는 21.52이었습니다.
Capri Holdings Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPRI News
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.83%
- UBS, 카프리 홀딩스 투자의견 ’중립’ 유지... 마이클 코어스 위험 지적
- UBS reiterates Neutral rating on Capri stock, cites Michael Kors risks
- Italy stocks lower at close of trade; Investing.com Italy 40 down 1.25%
- 아르마니의 세련된 퇴장: 상속인들이 투자자를 위해 명품 의상을 현금으로 바꿀 수 있을까?
- Armani’s Fashionable Exit: Can Heirs Turn Couture Into Cash For Investors? - Tapestry (NYSE:TPR)
- RBC 캐피탈, Campari 투자 등급 ’섹터 퍼폼’으로 상향 조정
- RBC, Campari 주식 회복세 전망하며 목표가 €5.80으로 업그레이드
- Campari stock gets upgrade as RBC sees recovery, sets €5.80 target
- RBC Capital upgrades Campari stock rating to Sector Perform on rehabilitation course
- Jefferies notes US alcohol inventory/sales ratio stable at 1.69x in July
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.91%
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.16%
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.61%
- New York Fashion Week opens this week amid fragmented luxury backdrop
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.22%
- TPR, CPRI, BRBY: Luxury Stocks Drop on News That Fashion Icon Giorgio Armani Has Died - TipRanks.com
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.52%
- Italy stocks lower at close of trade; Investing.com Italy 40 down 0.59%
- Italy stocks lower at close of trade; Investing.com Italy 40 down 0.22%
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.29%
- Exclusive-How US alcohol tariffs may hurt some businesses, hike prices for Americans
- Earnings call transcript: Capri Holdings Q1 2025 beats EPS forecast, stock surges
- Breaking: S&P, Nasdaq Hit Records as Tech Stocks Ignite Rally
일일 변동 비율
20.45 21.52
년간 변동
11.86 43.34
- 이전 종가
- 21.51
- 시가
- 21.52
- Bid
- 20.49
- Ask
- 20.79
- 저가
- 20.45
- 고가
- 21.52
- 볼륨
- 5.438 K
- 일일 변동
- -4.74%
- 월 변동
- 1.19%
- 6개월 변동
- 6.72%
- 년간 변동율
- -52.28%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K