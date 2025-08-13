货币 / CPRI
CPRI: Capri Holdings Limited
21.82 USD 0.47 (2.20%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CPRI汇率已更改2.20%。当日，交易品种以低点21.50和高点21.99进行交易。
关注Capri Holdings Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPRI新闻
- 意大利股市收低；截至收盘Investing.com 意大利 40下跌1.25%
- Italy stocks lower at close of trade; Investing.com Italy 40 down 1.25%
- Armani’s Fashionable Exit: Can Heirs Turn Couture Into Cash For Investors? - Tapestry (NYSE:TPR)
- RBC Capital 将 Campari 股票评级上调至板块表现持平，认为其正走上复苏之路
- Campari stock gets upgrade as RBC sees recovery, sets €5.80 target
- RBC Capital upgrades Campari stock rating to Sector Perform on rehabilitation course
- Jefferies notes US alcohol inventory/sales ratio stable at 1.69x in July
- 意大利股市上涨；截至收盘Investing.com 意大利 40上涨0.91%
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.91%
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.16%
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.61%
- New York Fashion Week opens this week amid fragmented luxury backdrop
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.22%
- TPR, CPRI, BRBY: Luxury Stocks Drop on News That Fashion Icon Giorgio Armani Has Died - TipRanks.com
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.52%
- Italy stocks lower at close of trade; Investing.com Italy 40 down 0.59%
- Italy stocks lower at close of trade; Investing.com Italy 40 down 0.22%
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.29%
- Exclusive-How US alcohol tariffs may hurt some businesses, hike prices for Americans
- Earnings call transcript: Capri Holdings Q1 2025 beats EPS forecast, stock surges
- Breaking: S&P, Nasdaq Hit Records as Tech Stocks Ignite Rally
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Tapestry quarterly revenue likely rose 5.5% as Coach bags drew young shoppers
- AMD and UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
日范围
21.50 21.99
年范围
11.86 43.34
- 前一天收盘价
- 21.35
- 开盘价
- 21.50
- 卖价
- 21.82
- 买价
- 22.12
- 最低价
- 21.50
- 最高价
- 21.99
- 交易量
- 1.235 K
- 日变化
- 2.20%
- 月变化
- 7.75%
- 6个月变化
- 13.65%
- 年变化
- -49.18%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值