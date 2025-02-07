Moedas / COSM
COSM: Cosmos Health Inc
0.93 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do COSM para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.92 e o mais alto foi 0.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Cosmos Health Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
COSM Notícias
- Cosmos Health begins building Ethereum treasury with $1 million purchase
- Cosmos Health makes $1M ethereum purchase for treasury strategy
- Cosmos Health stock soars after securing $300 million convertible note facility
- Cosmos Health secures up to $300 million facility for ethereum strategy
- Cosmos Health begins US manufacturing with DolCas Biotech
- Cosmos Health CEO Grigorios Siokas acquires $65,960 in stock
- Cosmos Health CEO Grigorios Siokas acquires shares in debt exchange
- Cosmos Health Reports Q1 2025 Results: Adjusted Profitability Achieved as Gross Profit Rises 54% to $2.05M; Operating Cash Burn Down 95%, or $3.2M, to $0.19M; Approaching Cash Flow Breakeven
- EXCLUSIVE: Virax Biolabs Says Its Tech Fits RFK Jr.'s HHS Goals On Vaccine Transparency - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
- Cosmos Health Pockets 10-Year Manufacturing Deal With Provident Pharmaceuticals - Cosmos Health (NASDAQ:COSM)
Faixa diária
0.92 0.98
Faixa anual
0.28 1.07
- Fechamento anterior
- 0.93
- Open
- 0.93
- Bid
- 0.93
- Ask
- 1.23
- Low
- 0.92
- High
- 0.98
- Volume
- 317
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 20.78%
- Mudança de 6 meses
- 116.28%
- Mudança anual
- 6.90%
