COSM: Cosmos Health Inc
0.93 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von COSM hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.87 bis zu einem Hoch von 0.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cosmos Health Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
COSM News
- Cosmos Health begins building Ethereum treasury with $1 million purchase
- Cosmos Health makes $1M ethereum purchase for treasury strategy
- Cosmos Health stock soars after securing $300 million convertible note facility
- Cosmos Health secures up to $300 million facility for ethereum strategy
- Cosmos Health begins US manufacturing with DolCas Biotech
- Cosmos Health CEO Grigorios Siokas acquires $65,960 in stock
- Cosmos Health CEO Grigorios Siokas acquires shares in debt exchange
- Cosmos Health Reports Q1 2025 Results: Adjusted Profitability Achieved as Gross Profit Rises 54% to $2.05M; Operating Cash Burn Down 95%, or $3.2M, to $0.19M; Approaching Cash Flow Breakeven
- EXCLUSIVE: Virax Biolabs Says Its Tech Fits RFK Jr.'s HHS Goals On Vaccine Transparency - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
- Cosmos Health Pockets 10-Year Manufacturing Deal With Provident Pharmaceuticals - Cosmos Health (NASDAQ:COSM)
Tagesspanne
0.87 0.93
Jahresspanne
0.28 1.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.93
- Eröffnung
- 0.91
- Bid
- 0.93
- Ask
- 1.23
- Tief
- 0.87
- Hoch
- 0.93
- Volumen
- 145
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 20.78%
- 6-Monatsänderung
- 116.28%
- Jahresänderung
- 6.90%
