COSM: Cosmos Health Inc
0.95 USD 0.05 (5.56%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COSM за сегодня изменился на 5.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.86, а максимальная — 0.95.
Следите за динамикой Cosmos Health Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости COSM
- Cosmos Health begins building Ethereum treasury with $1 million purchase
- Cosmos Health makes $1M ethereum purchase for treasury strategy
- Cosmos Health stock soars after securing $300 million convertible note facility
- Cosmos Health secures up to $300 million facility for ethereum strategy
- Cosmos Health begins US manufacturing with DolCas Biotech
- Cosmos Health CEO Grigorios Siokas acquires $65,960 in stock
- Cosmos Health CEO Grigorios Siokas acquires shares in debt exchange
- Cosmos Health Reports Q1 2025 Results: Adjusted Profitability Achieved as Gross Profit Rises 54% to $2.05M; Operating Cash Burn Down 95%, or $3.2M, to $0.19M; Approaching Cash Flow Breakeven
- EXCLUSIVE: Virax Biolabs Says Its Tech Fits RFK Jr.'s HHS Goals On Vaccine Transparency - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
- Cosmos Health Pockets 10-Year Manufacturing Deal With Provident Pharmaceuticals - Cosmos Health (NASDAQ:COSM)
Дневной диапазон
0.86 0.95
Годовой диапазон
0.28 1.07
- Предыдущее закрытие
- 0.90
- Open
- 0.91
- Bid
- 0.95
- Ask
- 1.25
- Low
- 0.86
- High
- 0.95
- Объем
- 259
- Дневное изменение
- 5.56%
- Месячное изменение
- 23.38%
- 6-месячное изменение
- 120.93%
- Годовое изменение
- 9.20%
