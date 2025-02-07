货币 / COSM
COSM: Cosmos Health Inc
0.93 USD 0.02 (2.11%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日COSM汇率已更改-2.11%。当日，交易品种以低点0.89和高点0.95进行交易。
关注Cosmos Health Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
COSM新闻
- Cosmos Health begins building Ethereum treasury with $1 million purchase
- Cosmos Health makes $1M ethereum purchase for treasury strategy
- Cosmos Health stock soars after securing $300 million convertible note facility
- Cosmos Health secures up to $300 million facility for ethereum strategy
- Cosmos Health begins US manufacturing with DolCas Biotech
- Cosmos Health CEO Grigorios Siokas acquires $65,960 in stock
- Cosmos Health CEO Grigorios Siokas acquires shares in debt exchange
- Cosmos Health Reports Q1 2025 Results: Adjusted Profitability Achieved as Gross Profit Rises 54% to $2.05M; Operating Cash Burn Down 95%, or $3.2M, to $0.19M; Approaching Cash Flow Breakeven
- EXCLUSIVE: Virax Biolabs Says Its Tech Fits RFK Jr.'s HHS Goals On Vaccine Transparency - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
- Cosmos Health Pockets 10-Year Manufacturing Deal With Provident Pharmaceuticals - Cosmos Health (NASDAQ:COSM)
日范围
0.89 0.95
年范围
0.28 1.07
- 前一天收盘价
- 0.95
- 开盘价
- 0.91
- 卖价
- 0.93
- 买价
- 1.23
- 最低价
- 0.89
- 最高价
- 0.95
- 交易量
- 210
- 日变化
- -2.11%
- 月变化
- 20.78%
- 6个月变化
- 116.28%
- 年变化
- 6.90%
