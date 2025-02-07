Devises / COSM
COSM: Cosmos Health Inc
0.95 USD 0.02 (2.15%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de COSM a changé de 2.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.87 et à un maximum de 0.95.
Suivez la dynamique Cosmos Health Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
COSM Nouvelles
- Cosmos Health begins building Ethereum treasury with $1 million purchase
- Cosmos Health makes $1M ethereum purchase for treasury strategy
- Cosmos Health stock soars after securing $300 million convertible note facility
- Cosmos Health secures up to $300 million facility for ethereum strategy
- Cosmos Health begins US manufacturing with DolCas Biotech
- Cosmos Health CEO Grigorios Siokas acquires $65,960 in stock
- Cosmos Health CEO Grigorios Siokas acquires shares in debt exchange
- Cosmos Health Reports Q1 2025 Results: Adjusted Profitability Achieved as Gross Profit Rises 54% to $2.05M; Operating Cash Burn Down 95%, or $3.2M, to $0.19M; Approaching Cash Flow Breakeven
- EXCLUSIVE: Virax Biolabs Says Its Tech Fits RFK Jr.'s HHS Goals On Vaccine Transparency - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
- Cosmos Health Pockets 10-Year Manufacturing Deal With Provident Pharmaceuticals - Cosmos Health (NASDAQ:COSM)
Range quotidien
0.87 0.95
Range Annuel
0.28 1.07
- Clôture Précédente
- 0.93
- Ouverture
- 0.91
- Bid
- 0.95
- Ask
- 1.25
- Plus Bas
- 0.87
- Plus Haut
- 0.95
- Volume
- 253
- Changement quotidien
- 2.15%
- Changement Mensuel
- 23.38%
- Changement à 6 Mois
- 120.93%
- Changement Annuel
- 9.20%
20 septembre, samedi