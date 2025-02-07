Valute / COSM
COSM: Cosmos Health Inc
0.95 USD 0.02 (2.15%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio COSM ha avuto una variazione del 2.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.87 e ad un massimo di 0.95.
Segui le dinamiche di Cosmos Health Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
COSM News
- Cosmos Health begins building Ethereum treasury with $1 million purchase
- Cosmos Health makes $1M ethereum purchase for treasury strategy
- Cosmos Health stock soars after securing $300 million convertible note facility
- Cosmos Health secures up to $300 million facility for ethereum strategy
- Cosmos Health begins US manufacturing with DolCas Biotech
- Cosmos Health CEO Grigorios Siokas acquires $65,960 in stock
- Cosmos Health CEO Grigorios Siokas acquires shares in debt exchange
- Cosmos Health Reports Q1 2025 Results: Adjusted Profitability Achieved as Gross Profit Rises 54% to $2.05M; Operating Cash Burn Down 95%, or $3.2M, to $0.19M; Approaching Cash Flow Breakeven
- EXCLUSIVE: Virax Biolabs Says Its Tech Fits RFK Jr.'s HHS Goals On Vaccine Transparency - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
- Cosmos Health Pockets 10-Year Manufacturing Deal With Provident Pharmaceuticals - Cosmos Health (NASDAQ:COSM)
Intervallo Giornaliero
0.87 0.95
Intervallo Annuale
0.28 1.07
- Chiusura Precedente
- 0.93
- Apertura
- 0.91
- Bid
- 0.95
- Ask
- 1.25
- Minimo
- 0.87
- Massimo
- 0.95
- Volume
- 253
- Variazione giornaliera
- 2.15%
- Variazione Mensile
- 23.38%
- Variazione Semestrale
- 120.93%
- Variazione Annuale
- 9.20%
21 settembre, domenica