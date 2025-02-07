Divisas / COSM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
COSM: Cosmos Health Inc
0.93 USD 0.02 (2.11%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de COSM de hoy ha cambiado un -2.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.89, mientras que el máximo ha alcanzado 0.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cosmos Health Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COSM News
- Cosmos Health begins building Ethereum treasury with $1 million purchase
- Cosmos Health makes $1M ethereum purchase for treasury strategy
- Cosmos Health stock soars after securing $300 million convertible note facility
- Cosmos Health secures up to $300 million facility for ethereum strategy
- Cosmos Health begins US manufacturing with DolCas Biotech
- Cosmos Health CEO Grigorios Siokas acquires $65,960 in stock
- Cosmos Health CEO Grigorios Siokas acquires shares in debt exchange
- Cosmos Health Reports Q1 2025 Results: Adjusted Profitability Achieved as Gross Profit Rises 54% to $2.05M; Operating Cash Burn Down 95%, or $3.2M, to $0.19M; Approaching Cash Flow Breakeven
- EXCLUSIVE: Virax Biolabs Says Its Tech Fits RFK Jr.'s HHS Goals On Vaccine Transparency - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
- Cosmos Health Pockets 10-Year Manufacturing Deal With Provident Pharmaceuticals - Cosmos Health (NASDAQ:COSM)
Rango diario
0.89 0.95
Rango anual
0.28 1.07
- Cierres anteriores
- 0.95
- Open
- 0.91
- Bid
- 0.93
- Ask
- 1.23
- Low
- 0.89
- High
- 0.95
- Volumen
- 226
- Cambio diario
- -2.11%
- Cambio mensual
- 20.78%
- Cambio a 6 meses
- 116.28%
- Cambio anual
- 6.90%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B