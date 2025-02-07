통화 / COSM
COSM: Cosmos Health Inc
0.95 USD 0.02 (2.15%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
COSM 환율이 오늘 2.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.87이고 고가는 0.95이었습니다.
Cosmos Health Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
COSM News
- Cosmos Health begins building Ethereum treasury with $1 million purchase
- Cosmos Health makes $1M ethereum purchase for treasury strategy
- Cosmos Health stock soars after securing $300 million convertible note facility
- Cosmos Health secures up to $300 million facility for ethereum strategy
- Cosmos Health begins US manufacturing with DolCas Biotech
- Cosmos Health CEO Grigorios Siokas acquires $65,960 in stock
- Cosmos Health CEO Grigorios Siokas acquires shares in debt exchange
- Cosmos Health Reports Q1 2025 Results: Adjusted Profitability Achieved as Gross Profit Rises 54% to $2.05M; Operating Cash Burn Down 95%, or $3.2M, to $0.19M; Approaching Cash Flow Breakeven
- EXCLUSIVE: Virax Biolabs Says Its Tech Fits RFK Jr.'s HHS Goals On Vaccine Transparency - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
- Cosmos Health Pockets 10-Year Manufacturing Deal With Provident Pharmaceuticals - Cosmos Health (NASDAQ:COSM)
일일 변동 비율
0.87 0.95
년간 변동
0.28 1.07
- 이전 종가
- 0.93
- 시가
- 0.91
- Bid
- 0.95
- Ask
- 1.25
- 저가
- 0.87
- 고가
- 0.95
- 볼륨
- 253
- 일일 변동
- 2.15%
- 월 변동
- 23.38%
- 6개월 변동
- 120.93%
- 년간 변동율
- 9.20%
20 9월, 토요일