CORZZ: Core Scientific Inc - Tranche 2 Warrants
16.3000 USD 0.1100 (0.68%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CORZZ para hoje mudou para 0.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.8300 e o mais alto foi 16.4250.
Veja a dinâmica do par de moedas Core Scientific Inc - Tranche 2 Warrants. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
15.8300 16.4250
Faixa anual
6.3200 18.5600
- Fechamento anterior
- 16.1900
- Open
- 15.8300
- Bid
- 16.3000
- Ask
- 16.3030
- Low
- 15.8300
- High
- 16.4250
- Volume
- 28
- Mudança diária
- 0.68%
- Mudança mensal
- 18.55%
- Mudança de 6 meses
- 123.59%
- Mudança anual
- 38.84%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh