CotationsSections
Devises / CORZZ
Retour à Actions

CORZZ: Core Scientific Inc - Tranche 2 Warrants

16.7700 USD 0.0500 (0.30%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CORZZ a changé de 0.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.7500 et à un maximum de 17.1800.

Suivez la dynamique Core Scientific Inc - Tranche 2 Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CORZZ Nouvelles

Range quotidien
16.7500 17.1800
Range Annuel
6.3200 18.5600
Clôture Précédente
16.7200
Ouverture
17.0000
Bid
16.7700
Ask
16.7730
Plus Bas
16.7500
Plus Haut
17.1800
Volume
28
Changement quotidien
0.30%
Changement Mensuel
21.96%
Changement à 6 Mois
130.04%
Changement Annuel
42.84%
20 septembre, samedi