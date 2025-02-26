CotizacionesSecciones
CORZZ
CORZZ: Core Scientific Inc - Tranche 2 Warrants

16.3000 USD 0.1100 (0.68%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CORZZ de hoy ha cambiado un 0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.8300, mientras que el máximo ha alcanzado 16.4250.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Core Scientific Inc - Tranche 2 Warrants. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
15.8300 16.4250
Rango anual
6.3200 18.5600
Cierres anteriores
16.1900
Open
15.8300
Bid
16.3000
Ask
16.3030
Low
15.8300
High
16.4250
Volumen
28
Cambio diario
0.68%
Cambio mensual
18.55%
Cambio a 6 meses
123.59%
Cambio anual
38.84%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B