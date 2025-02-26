Divisas / CORZZ
CORZZ: Core Scientific Inc - Tranche 2 Warrants
16.3000 USD 0.1100 (0.68%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CORZZ de hoy ha cambiado un 0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.8300, mientras que el máximo ha alcanzado 16.4250.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Core Scientific Inc - Tranche 2 Warrants. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CORZZ News
Rango diario
15.8300 16.4250
Rango anual
6.3200 18.5600
- Cierres anteriores
- 16.1900
- Open
- 15.8300
- Bid
- 16.3000
- Ask
- 16.3030
- Low
- 15.8300
- High
- 16.4250
- Volumen
- 28
- Cambio diario
- 0.68%
- Cambio mensual
- 18.55%
- Cambio a 6 meses
- 123.59%
- Cambio anual
- 38.84%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B