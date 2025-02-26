Valute / CORZZ
CORZZ: Core Scientific Inc - Tranche 2 Warrants
16.7700 USD 0.0500 (0.30%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CORZZ ha avuto una variazione del 0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.7500 e ad un massimo di 17.1800.
Segui le dinamiche di Core Scientific Inc - Tranche 2 Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
16.7500 17.1800
Intervallo Annuale
6.3200 18.5600
- Chiusura Precedente
- 16.7200
- Apertura
- 17.0000
- Bid
- 16.7700
- Ask
- 16.7730
- Minimo
- 16.7500
- Massimo
- 17.1800
- Volume
- 28
- Variazione giornaliera
- 0.30%
- Variazione Mensile
- 21.96%
- Variazione Semestrale
- 130.04%
- Variazione Annuale
- 42.84%
20 settembre, sabato