CORZZ: Core Scientific Inc - Tranche 2 Warrants
16.7700 USD 0.0500 (0.30%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CORZZ 환율이 오늘 0.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.7500이고 고가는 17.1800이었습니다.
Core Scientific Inc - Tranche 2 Warrants 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CORZZ News
일일 변동 비율
16.7500 17.1800
년간 변동
6.3200 18.5600
- 이전 종가
- 16.7200
- 시가
- 17.0000
- Bid
- 16.7700
- Ask
- 16.7730
- 저가
- 16.7500
- 고가
- 17.1800
- 볼륨
- 28
- 일일 변동
- 0.30%
- 월 변동
- 21.96%
- 6개월 변동
- 130.04%
- 년간 변동율
- 42.84%
