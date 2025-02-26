Währungen / CORZZ
CORZZ: Core Scientific Inc - Tranche 2 Warrants
16.7200 USD 0.4200 (2.58%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CORZZ hat sich für heute um 2.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.5600 bis zu einem Hoch von 16.7300 gehandelt.
Verfolgen Sie die Core Scientific Inc - Tranche 2 Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
16.5600 16.7300
Jahresspanne
6.3200 18.5600
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.3000
- Eröffnung
- 16.5600
- Bid
- 16.7200
- Ask
- 16.7230
- Tief
- 16.5600
- Hoch
- 16.7300
- Volumen
- 95
- Tagesänderung
- 2.58%
- Monatsänderung
- 21.60%
- 6-Monatsänderung
- 129.36%
- Jahresänderung
- 42.42%
