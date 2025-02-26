KurseKategorien
Währungen / CORZZ
Zurück zum Aktien

CORZZ: Core Scientific Inc - Tranche 2 Warrants

16.7200 USD 0.4200 (2.58%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CORZZ hat sich für heute um 2.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.5600 bis zu einem Hoch von 16.7300 gehandelt.

Verfolgen Sie die Core Scientific Inc - Tranche 2 Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CORZZ News

Tagesspanne
16.5600 16.7300
Jahresspanne
6.3200 18.5600
Vorheriger Schlusskurs
16.3000
Eröffnung
16.5600
Bid
16.7200
Ask
16.7230
Tief
16.5600
Hoch
16.7300
Volumen
95
Tagesänderung
2.58%
Monatsänderung
21.60%
6-Monatsänderung
129.36%
Jahresänderung
42.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K