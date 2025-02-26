货币 / CORZZ
CORZZ: Core Scientific Inc - Tranche 2 Warrants
16.1200 USD 0.0700 (0.43%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CORZZ汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点15.8300和高点16.1800进行交易。
关注Core Scientific Inc - Tranche 2 Warrants动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CORZZ新闻
日范围
15.8300 16.1800
年范围
6.3200 18.5600
- 前一天收盘价
- 16.1900
- 开盘价
- 15.8300
- 卖价
- 16.1200
- 买价
- 16.1230
- 最低价
- 15.8300
- 最高价
- 16.1800
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.43%
- 月变化
- 17.24%
- 6个月变化
- 121.12%
- 年变化
- 37.31%
